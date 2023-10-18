Kızını öldürdü oğlunu yaraladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı. Alınan bilgiye göre, Aktepe Köyü'nde yaşayan Cemil Türk ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba Cemil Türk, oğlu Ercan Türk'ü silahla vurarak yaraladı. Baba Türk'ün silahından çıkan kurşunlar kavgayı ayırmak için araya giren kızı Dilan Türk'e de (20) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Türk hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ercan Türk'ün tedavisi sürüyor. Polis, Cemil Türk'ü gözaltına aldı.