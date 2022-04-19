Kızını öldürüp asit içti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahar Sarıbaş (33), 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek canına kıydı. Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı kızını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bahar Sarıbaş'ın vücudunda bıçak izleri olduğu, annenin kızını öldürdükten sonra kendini bıçakladığı ancak başarılı olamayınca asit içtiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Sarıbaş yoğun bakıma alındı. Sarıbaş akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.