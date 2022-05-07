Kızının eğitimi için her gün kilometrelerce yol katediyor

SAKARYA Akyazı'da Songül Özdemir, 13 yıl önce eşiyle boşandıktan sonra kızı Bersu Altuntaş ile birlikte yaşamaya başladı. Kızına hem annelik hem de babalık yapan Özdemir, maddi imkânsızlıktan dolayı servis ücretini ödeyemediği için atıl durumda olan elektrikli bisikletle 5 kilometre yol katederek kızını okula götürüp getiriyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, meslek Lisesinde grafik ve tasarım bölümü okuyan Bersu'nun daha güvenilir bir şekilde eğitimine devam etmesi için servis ücretlerini lise bitimine kadar karşılayacağını söyledi ve genç kıza yatak odası takımı hediye etti. Soğuk havalarda giyecek montu olmadığını ve kızı üşümesin diye vücudunu siper ettiğini belirten anne Özdemir, verdiği mücadeleyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bersu ise "İyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.