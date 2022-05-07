Haberler Yaşam Haberleri Kızının eğitimi için her gün kilometrelerce yol katediyor
Giriş Tarihi: 8.5.2022

Kızının eğitimi için her gün kilometrelerce yol katediyor

Kızının eğitimi için her gün kilometrelerce yol katediyor
SAKARYA Akyazı'da Songül Özdemir, 13 yıl önce eşiyle boşandıktan sonra kızı Bersu Altuntaş ile birlikte yaşamaya başladı. Kızına hem annelik hem de babalık yapan Özdemir, maddi imkânsızlıktan dolayı servis ücretini ödeyemediği için atıl durumda olan elektrikli bisikletle 5 kilometre yol katederek kızını okula götürüp getiriyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, meslek Lisesinde grafik ve tasarım bölümü okuyan Bersu'nun daha güvenilir bir şekilde eğitimine devam etmesi için servis ücretlerini lise bitimine kadar karşılayacağını söyledi ve genç kıza yatak odası takımı hediye etti. Soğuk havalarda giyecek montu olmadığını ve kızı üşümesin diye vücudunu siper ettiğini belirten anne Özdemir, verdiği mücadeleyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bersu ise "İyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Domenec Torrent'ten Başakşehir yorumu! "Muslera'ya aşığım..."
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızının eğitimi için her gün kilometrelerce yol katediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA