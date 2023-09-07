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Giriş Tarihi: 7.9.2023 11:45

Kızının kına gecesinde öldürüldü!

Samsun Bafra'da korkunç bir olay yaşandı. Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54), kurtarılamadı...

DHA
Kızının kına gecesinde öldürüldü!

Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.'nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateşte başından vuruldu. Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, Mehmet Şahin'in ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

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Kızının kına gecesinde öldürüldü!
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