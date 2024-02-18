Kızının mezarının yanındaki konteynerde kalıyor

6 Şubat depreminin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Gökhan Kara, depreme uykuda yakalandı. Oturdukları 5 katlı apartmanın depremin şiddetiyle saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Gökhan Kara ve babası saatler sonra enkazdan sağ kurtarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kara konteyner kente gitmek yerine 2020'de henüz 2 yaşındayken Uşak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Eylül'ün mezarının bulunduğu Hocazade Mezarlığı'na yakın bir yerde kalmak istedi. Kara'nın bu isteğini şuan Erzincan Valisi olan Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu yerine getirdi. Mezarlığa 250 metre mesafedeki araziye bir konteyner kuruldu ve Gökhan orada yaşamaya başladı.Babasının tedavisinin sürdüğünü kendisinin de tek başına yaşadığını belirten Gökhan Kara, "Kızımın ölümü zaten beni yıkmıştı. Bir de deprem beni yıktı. Ölmeden ölmek bu olsa gerek. Burayı bırakıp gitmek istemiyorum. Kızım sanki yalnız başına kalacakmış, korkacakmış gibi geliyor. Böyle yakınında olmak bana huzur veriyor" dedi.