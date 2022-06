Kızının son sözlerini sordu katili güldü

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Azra'nın ailesi, memleketi Osmaniye Kadirli'ye bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katiliyle yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı. "Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyen Mezide Haytaoğlu, şöyle devam etti: "Hâkimden müsaade isteyip caniye 'Yaptın yaptın' da dedim, 'Benim çocuğumu en son gören sendin. En son sözü ne oldu' dedim, hiç cevap vermedi. 'Neden cevap vermiyorsun. Yaptığının yanında bu cevap ne ki' dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun, yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu. Ne oldu hanların, sarayların sana mı kaldı. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı, içim kan ağlıyor. 50 yıl almış, 100 yıl almış, 500 yıl almış, ben sevinemem ki. Çocuğum geri yanıma geldi mi, yok gelmedi."Baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafası ve bazı parçalarının hâlâ eksik olduğunu belirterek, "Ceza, tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebze de olsa ferahlattı. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana 'Baba kafam nerde', 'Ellerim nerde' diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır, bilirsiniz" dedi. İHA