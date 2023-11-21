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Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:02 Son Güncelleme: 21.11.2023 12:03

KKTC’nin en büyük camisi için fotoğraf yarışması başvuruları 26 Kasım’a uzatıldı

Yakın Doğu kampüsünde Osmanlı mimarisinden esinlenilerek yapılan ve 11 Ocak 2024’te Regaip Kandili’nde ibadete açılacak KKTC’nin ün büyük camisi olacak Dr. Suat Günsel Camii için temalı fotoğraf yarışmasına başvuruların 26 Kasım’a kadar uzatıldığı açıklandı. Fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC’nin en büyük camisi için fotoğraf yarışması başvuruları 26 Kasım’a uzatıldı

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC'nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip Dr. Suat Günsel Camii'nin, 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı. Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline gelen Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen "Dr. Suat Günsel Camii" temalı fotoğraf yarışmasına, her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. En az 300dpi ve 1MB çözünürlükte olması gereken fotoğrafların 30x40 santimetre boyutunda basıma uygun olması gerekiyor. Katılımcılar eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Yarışmanın jürisinde ise Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Buket Özatay ve Mustafa Evirgen yer alacak. Sonuçlar 28 Kasım'da açıklanacak.

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KKTC’nin en büyük camisi için fotoğraf yarışması başvuruları 26 Kasım’a uzatıldı
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