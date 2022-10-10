Haberler Yaşam Haberleri KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:50 Son Güncelleme: 10.10.2022 14:22

KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği ve KKTC Sağlık Bakanlığı onayı ile pandemi sürecinde kullanılan yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de de kullanılmaya başlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs'ımızda kullanıma sunarak, ülkemizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığımız yerli PCR tanı ve varyant analiz kitimizin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım onayı alması, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur. Bilim insanlarımızın kendi araştırma laboratuvarlarımızda geliştirerek tasarladığı pek çok proje ile katma değerli ürünler üreterek dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, Kovid-19'u tespit edecek tüm sonuçları veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım izni almamızla birlikte ürünümüzü Türkiye'de de kullanıma sunmak çok değerli bir adım. Bu başarıda emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023: GSB ile KYK başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ arsa başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlamalar! Zelenskiy'den flaş açıklama: Bizi yeryüzünden silmek istiyorlar
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş tarihi belli mi? 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? e devlet başvuru sonucu sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA