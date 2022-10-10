KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs'ımızda kullanıma sunarak, ülkemizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığımız yerli PCR tanı ve varyant analiz kitimizin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım onayı alması, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur. Bilim insanlarımızın kendi araştırma laboratuvarlarımızda geliştirerek tasarladığı pek çok proje ile katma değerli ürünler üreterek dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, Kovid-19'u tespit edecek tüm sonuçları veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım izni almamızla birlikte ürünümüzü Türkiye'de de kullanıma sunmak çok değerli bir adım. Bu başarıda emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.