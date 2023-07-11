KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL öğrencilerden tam not aldı

Aileleri ile birlikte KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü yapan öğrenciler, GÜNSEL'in geliştirildiği üretim tesisini de büyük bir ilgi ile gezdi. Üretim tesislerinde yapılan gezinin ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ziyaretçilere GÜNSEL'in geliştirme sürecini ve özelliklerini anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

GÜNSEL B9 ve üretim tesislerini büyük bir merak ve heyecanla inceleyen öğrenciler GÜNSEL'le ilgili görüşlerini de paylaştı. Burs sıralama ve giriş sınavında birinci olan Suat Yılmaz, test sürüşünden ve üretim alanından çok etkilendiğini söyledi. Yılmaz, "Gelecekte iyi bir mühendis olmak istiyorum. Belki ben de büyüdüğüm zaman GÜNSEL'in bir parçası olurum" dedi.

Gösterdikleri başarıyla Dr. Suat Günsel Bursu'na hak kazanan öğrencileri tebrik eden GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek siz başarılı gençleri GÜNSEL'de ağırlayarak, ülkemizde başarılabileceklerin sınırı olmadığını yakından görmenizi istedik. Her zaman özgüveninizi koruyarak hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin" diye konuştu.