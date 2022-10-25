Ordu'da klasik belediyecilik yapmadıklarını belirten Başkan Güler, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir model ile çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir olarak önemli şirketler kurduklarını ve klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarını aktaran Başkan Güler, "Biz Ordu'da klasik belediyecilik yapmıyoruz. Çöp topla, asfalt dök, kaldırım yap bunlar yapılması gerekenler. Biz bunun dışında yeni bir belediyecilik anlayışıyla, üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, gıda güvenliği, şehircilik, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık. Şirketler kurduk. Klasik belediyeciliğin dışında yazılım, tarım, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ordu, İstanbul'da iki veya üçüncü nüfus yurt dışında büyük bir Ordulu grup var ve onlarla köprü kuran bir yapımız var" dedi. Ünye Limanı'nın Karadeniz-Akdeniz yolu ile büyük bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Güler, Kayseri ve Sivas gibi illerinde sahil kenti olduklarını belirtti. Ünye Limanı'nın stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Başkan Güler, "Stratejik olarak Ünye Limanı'nı Akdeniz ile birleştiriyoruz. Karadeniz-Akdeniz yolu ile 8 saatte Mersin'e inme imkanı sunuyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeye kıyısı olan bir iç deniz üzerinden önemli bir limana sahibiz. Bu lojistik konusunda çok önemli fikirler verebilir. Biz Sivas'ın ve Kayseri'nin sahil kentiyiz. Kayserililer 4, Sivaslılar ise 2 saatte denize ulaşabilecekler" diye konuştu.Ordu'nun fındığını, çikolatayla bütünleştirerek farklı lezzetlerde 50'den fazla çikolata çeşidinin üretilmesine katkı sağlayan Çikolata Park projesi, yerli-yabancı turistlerin ve turların uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönüm üzerine kurulan ve Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından faaliyetleri sürdürülen Çikolata Park ve bünyesinde bulunan Çikolata Kafe'de hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ve atölye çalışmaları da aynı zamanda Ordu halkına da artı değer katıyor.SABAH yazarları Ordu valisi Tuncay Sonel ile şehri gezerek son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Sonel burada Şehir hastanesinin 2023'e yetişeceği müjdesini de verdi. Ordu'da yapımı süren şehir hastanesi inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı. Bir yandan hastane binaları yükselirken, diğer yandan bölgeye ulaşımı sağlayacak yollar için çalışmalar sürüyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Şehir hastanemiz sadece şehrimize değil; bölgeye de hitap edecek" dedi. Sağlık Bakanlığı'nca Ordu'da yapılan 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesinin içerisindeki 250 bin metrekare arazi üzerinde yükselen hastane inşaatında yüklenici firma temel kazı çalışmasını tamamladı. Zorlu coğrafi koşulları nedeniyle yüklenici firma, zemin iyileştirme ve heyelan önleyici tedbirler kapsamında bölgeye 2 bin adet 20 ile 40 metreyi bulan fore kazık ve kuşaklama imalatı yaptı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, hastane inşaatının 2023 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, "Ordu'da yıllardır büyük bir eksikliği hissedilen 900 yataklı şehir hastanemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığı'mızın katkılarıyla inşası kısa sürede başladı.OrduBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile 19 ilçede altyapıdan üstyapıya birçok projeyi hayata geçiren OSKİ, 3,5 yılda Ünye ilçesinde ömürlük yatırımlara imza attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana Ordu'nun su ve altyapı alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Ordu'nun 19 ilçesinde 3,5 yılda hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlara imza atan OSKİ, 3,5 yılda Ünye ilçesine 66 Milyon 312 bin 190 TL'lik yatırım yaptı. Yapılan bu yatırım kapsamında 162 bin 120 metre içme suyu hattını sil baştan yenileyen ekipler ilçeye ayrıca 25 bin 458 metre kanalizasyon hattı, 1 km yağmur suyu hattı, 9 adet içme suyu deposu, 1 adet su alma yapısı, 3 adet sonda kuyusu ve 1 adet fosseptik yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.Ordu denildiğinde akla gelen fındık, kara lahana (pancar) çorbası, turşu kavurması ve benzer şeylere, Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki 3.5 yıldan sonra yeni şeyler ilave edilmiş… Belediye hizmetleri konusunda herhangi bir eksikliğin görülmediği Ordu'daki hizmetler artık rutinin ötesinde. Engelliler için düşünülen ücretsiz 'Engelsiz Taksi', yoksulların kendilerine verilen puanlarla alışveriş yaptıkları ve uzak ilçelerdekilerin taleplerinin sıcak yemek servisi de yapan belediyenin kuryeleri ile teslim edildiği 'Sosyal Market', örnek faaliyetlerden.Kayak ve sörfü de içeren doğa turizmi; tekne ve karavan imalatı, fındık kabuğundan aktif karbondan sonra hayvan yemi üretimi… Fındıkla yetinmek yerine kivi, mandalina, portakal, limon ve hatta zeytin yetiştirilmesini teşvik. Fındık bahçelerine salınan tavuklar sayesinde yıllık 35 milyon gezen tavuk yumurtası… Bal, süt, peynir üretimini artırmak ve bunların pazarlanması için atılan adımlar… Hayvan hastanesi rutin sayılabilir belki. Ancak, kışın hayvanların barınabileceği hayvan oteli ve hele yaz aylarında köylerine dönenlere hayvan kiralanması, özellikle göç veren şehirlerin örnek alabileceği uygulamalardan… Bir Ordulu olarak söylemem gerekir ki: ODTÜ'den mezun olup yüksek lisans ve doktorasını burada yapan ve TUSAŞ, TÜBİTAK, ERDEMİR, MKE, ETİBANK gibi kurumlarda unutulmaz hizmetlere imza attıktan sonra 2002 ile 2009 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bulunan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ordu ve Ordulular için ciddi bir nimet… Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan hizmetlerin en önemli destekçisi olduğunu da vurgulamak gerek.Aralarındaki uyum hemen dikkati çeken Vali Sonel ve Başkan Güler'in yönetimindeki Ordu, Yavuz Donat ağabeyin tespitiyle, adeta 'çift santrforlu bir takım'…Ordu'ya ilk defa geldim. İnsanlarını çok sevdim. Sohbet, sıcaklık, samimiyet her şey var. Burada çok mutlu olursunuz. Hilmi Bey şehrin ekonomisi için düşünüyor, üretiyor, iyi bir ekibi var. Ordu'da 13 tane koy olduğunu söylediler, sörf yapmaya uygun. Sörf yurt dışına tanıtım için çok ideal bir seçenek. Sörf ile birlikte yelkencilik, yüzme branşları da eklenir.Başkan Güler, deyim yerindeyse Ordu'ya çağ atlatmış. Bilim ve teknolojiyle üretimin birleştiği Ordu, Türkiye yüzyılının örnek şehri olmaya aday.Ordu sürekli gelip gittiğim bir şehir. Ama son dönemde gelmediğim için bu gelişimde çok büyük bir değişim gördüm. Kendine gelmiş. Eski Bakan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in burada belediye başkanı olması bence şehrin niteliğini, kimliğini bir kademe yukarı çekmiş. Çok anlamlı bir değişim, bir hazırlık ve çalışma var. Ordu'da çok ciddi bir değişim görmek çok hoşuma gitti, çok etkilendim.Türkiye'nin neredeyse tamamını birkaç kez dolaşmış bir gazeteci olarak son Ordu ziyaretim beni çok şaşırttı. Siyaset ve bürokrasideki tecrübesini Ordu'ya yansıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile ilk kez tanışma imkanı bulduk. Başkan Güler, birçok alandaki tecrübesini Ordu'da hizmet olarak ortaya koymuş. Siyasette ve bürokraside liyakat vurgusu yapıyoruz sürekli. İşte Hilmi Güler bunun en başarılı örneği. 2 gün boyunca Başkan Güler ile uzun uzun sohbet ettik. Teknolojinin kullanımına ve şehrin üretimine yoğunlaşmış. Gece gündüz bu konuya kafa yoruyor. Bir de kendi kendine yetebilen bir şehir hayali var. Bunu da büyük oranda gerçekleştirmiş. Gelişmiş bir şehir denilince aklınıza bir beton yığını gelmesin. Sahili, dereleri, yaylaları, su sporları, yamaç paraşütü, tarihi dokusu ile bir Kuzey Avrupa ülkesini aratmayacak bir şehir Ordu. Havaalanı Ordu'ya gelişi kolaylaştırmış ama açılan tüneller sayesinde Batı'da İstanbul'dan, Güneyde ise Mersin'den karayolu ile bu güzel şehiri görmek artık çok rahat. Yerel yönetimlerde tecrübe tek başına yeterli olmayabilir. Başkan Güler, halka da dokunan bir isim. Siyasi tercihi ne olursa olsun şehirde dolaşırken halkın ilgisini ve sevgisini rahatlıkla görebiliyorsunuz. İnsanlar yanına gelip sorunlarını söylüyor ve buna da çözüm üretiliyor. Böyle yerel yöneticilerimizin sayılarının artması dileğiyle…