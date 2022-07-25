Göbeklitepe’yi gün yüzüne çıkarmıştı... Klaus Schmidt’in izinde pedalladılar

Şanlıurfa Valiliği Turizm A.Ş.'nin Sponsorluğunda, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ortaklığında Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz etkinliği düzenlendi.
Şehir merkezindeki yola çıkan 200 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Vatandaşların da destek verdiği ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin son durağı Göbeklitepe'de katılımcılar alanı gezme imkanı buldu. Fotoğraf çekimi ile tamamlanan etkinliğin önümüzdeki yıllarda da yapılması planlanıyor.
GÖBEKLİTEPE SERÜVENİ
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. Tarlasını süren Şavak Yıldız isimli çiftçinin 1986 yılında bulduğu heykelin ardından Göbeklitepe'de somut bulgulara ulaşıldı. Bulduğu taşın tarihi bir değere sahip olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk başlarda ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Klaus Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti.
Bunun üzerine 1995-2006 yıllarında Şanlıurfa Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. KlausSchmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Ören yerinde sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlık görevi 2007 yılında Prof. Dr. Klaus Schmidt'e verildi. Bu dönemde Göbeklitepe'de gerçekleşen kazılarda insanlık tarihi için önemli ipuçları ortaya konuldu. Göbeklitepe'nin keşfedilmesinde ve tanıtılmasında çok emeği bulunan Klaus Schmidt bu yılda unutulmadı.