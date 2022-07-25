Göbeklitepe’yi gün yüzüne çıkarmıştı... Klaus Schmidt’in izinde pedalladılar



GÖBEKLİTEPE SERÜVENİ

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. Tarlasını süren Şavak Yıldız isimli çiftçinin 1986 yılında bulduğu heykelin ardından Göbeklitepe'de somut bulgulara ulaşıldı. Bulduğu taşın tarihi bir değere sahip olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk başlarda ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Klaus Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti.