Klinikler hastalarla doldu

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, son dönemde domuz gribi (H1N1 virüsü) vakalarında artış olduğunu belirtti. Kliniklerin hastalarla dolduğunu söyleyen Taşbakan, şunları söyledi:Hastalık yaklaşık bir hafta sürer. Sonrasında eklenen viral enfeksiyonlar nedeniyle süreç uzayabilir. 40 dereceye yakın ateş olur. Ciddi anlamda kas ağrısı görülür. Halk arasında paçavra hastalığı da denir. Çünkü insanı kolunu bile kıpırdatamayacak şekilde halsiz bırakır. Boğaz ağrısı da yapabilir.Kovid-19 ile benzer özellikler taşıyor. Her ortama yapışıp yüzeylerde uzun süre kalabilir. Asansör düğmelerinden, kapı kollarından virüs bulaşabilir. El temizliği her şeyden önemli. Beslenmeye de dikkat edilmeli, C vitamini alınmalı. Kapalı ortamlar havalandırılmalı.Influenza nedeniyle dünyada her yıl 400 bin kişi ölüyor. Grip aşısı H1N1 virüsünü önlüyor. Domuz gribi özellikle riskli gruplarda ölümcül olabilir. Akciğer, kalp, karaciğer, kanser hastalarının, baskılayıcı tedavi alanların, 65 yaş ve üzerindekilerin, gebelerin riskli grupta yer aldıkları için mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Hiçbir şeyi olmayan hastada da H1N1 ağır seyredebilir. O yüzden hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlar, ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji öyküsü olanlar dışında, 6 aydan büyük herkesin aşı olmasını tavsiye ederim.