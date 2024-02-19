Haberler Yaşam Haberleri Koaceli'de kazada yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.2.2024 16:38

Koaceli'de kazada yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 6 gün önce hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Cüce (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Koaceli’de kazada yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti
Kaza, 13 Şubat sabah saatlerinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Cüce, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren Cüce, bu sabah hayatını kaybetti. Cüce'nin cenazesi Başaran Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Koaceli'de kazada yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA