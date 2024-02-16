KOAH’ı gerileten devrim gibi tedavi

Çinli bilim insanları, kronik obstrüktif akciğer hastalığını (KOAH) geriletebilecek devrim niteliğinde bir tedavi geliştirdi. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre KOAH, akciğerde bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu solunum güçlüğü ve nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açıyor. Bilim insanları, bu süreçte sağlıklı kalan progenitör hücrelerden bazılarının, zarar görenlerden ayrılarak çoğaltılmasıyla hastalığın geriletilebileceğini belirledi. Tedavinin 1. faz denemelerinde, akciğerindeki P63+ adlı progenitör hücreler bronkoskopi aracılığıyla alınarak laboratuvarda üç ila beş hafta boyunca çoğaltıldı. Daha sonra klonlanmış hücreler tekrar hastanın akciğerine yerleştirildi. 6 ay sonra KOAH'ın farklı evrelerindeki 17 hastada ciddi yan etki meydana gelmediği ve herhangi bir tümör oluşmadığı gözlemlendi.