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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Koca: Aktif vaka sayımız 450 bin 126

ANKARA
Koca: Aktif vaka sayımız 450 bin 126
Türkiye'de dün test yapılan 359 bin 560 kişiden 28 bin 662'sine Kovid- 19 tanısı konulurken, 196 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 28 bin 859 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 723 bin 821 doza yükseldi. Son tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" dedi.

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Koca: Aktif vaka sayımız 450 bin 126
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