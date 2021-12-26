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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Koca dehşeti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Koca dehşeti

Bursa’da, yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı 6 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra evini ateşe verdi. Elinde bıçakla sokağa çıkan katil zanlısı kocayı, polis kıskıvrak yakaladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde dün sabaha karşı meydana gelen olayda, 5 katlı binanın bodrum yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Rehhal (33), eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, daireyi ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed Rehhal, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammed Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi. Bu arada katil koca Muhammed Rehhal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Koca dehşeti
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