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Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:58

Kocaeli Derince'de akraba cinayeti: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!

Kocaeli Derince'de tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Kocaeli Derince’de akraba cinayeti: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta meydana geldi. Evinde Vedat Bora ile ismi öğrenilemeyen akrabası arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, akrabası Bora'yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vedat Bora'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde ve olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli Derince'de akraba cinayeti: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
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