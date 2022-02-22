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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:25 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:28

Kocaeli JASAT’tan ‘Drone’ destekli operasyon

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli JASAT’tan ‘Drone’ destekli operasyon

Son dönemlerde şantiye alanlarında gölge gibi dolaşarak hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İzmit-Kandıra Karayolu yapım ihalesini üstelenen firmalara ait şantiye alanlarında iş makinelerine ait yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hidrolik pompası, aküler, kaynak makineleri ve benzeri malzemelerinin çalınması ile ilgili Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin belirlenen adreslerine 'Drone'lu hava destekli operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucu, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen İ.A. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A. hakkında ise, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

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Kocaeli JASAT’tan ‘Drone’ destekli operasyon
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