Kocaeli JASAT’tan ‘Drone’ destekli operasyon

Kocaeli İzmit-Kandıra Karayolu yapım ihalesini üstelenen firmalara ait şantiye alanlarında iş makinelerine ait yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hidrolik pompası, aküler, kaynak makineleri ve benzeri malzemelerinin çalınması ile ilgili Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin belirlenen adreslerine 'Drone'lu hava destekli operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucu, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen İ.A. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A. hakkında ise, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.