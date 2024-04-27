Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çetenin e-ticaret sitelerinde sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Söz konusu operasyonda çetenin elebaşı S.K. dahil olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 2 kişi emniyette alınan ifadeleri sonrası serbest kaldı. 49 şüpheli ise önceki gün sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇAĞRI MERKEZLERİ KURDULAR

5 ayrı bölgede kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla, e-ticaret sitelerinde yayımlanan sahte ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen çete üyeleri, telefon görüşmelerinde güven verici ifadeler kullanarak müştekileri kandırdı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan kapora, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli adı altında paraları talep eden şüpheliler, bu paraların banka hesaplarına yatırılmasını sağladı.

37 KİŞİYİ 52 MİLYON DOLANDIRDILAR

Toplanan paralar, çete üyelerine ait diğer hesaplara aktarıldıktan sonra izlerini kaybettirmek amacıyla çeşitli kripto para birimlerine çevrildi. Suç örgütünün bu yöntemle aralarında deprem mağduru aileler ve engelli vatandaşların da bulunduğu 37 kişiyi, toplamda 52 milyon 675 bin 400 TL dolandırdığı tespit edildi.