Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sağlık turizmi yetki belgesi

Sağlık Turizm'inde öne çıkan şehirlerden biri olan Kocaeli, uzman doktorları, kapsamlı sağlık hizmetleri ve geniş sağlık kuruluşları ağı ile büyük dikkat çekiyor. Şehir, kamu, üniversite ve özel hastaneleriyle sağlık turizminin gelişimine önemli katkılar sunan Kocaeli'de, bu alanda hizmet vermek üzere 58 sağlık kuruluşu hizmet veriyor. Yetki belgesi almak için müracaatta bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almayı başardı. Bu önemli gelişme sonrası Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, belgeyi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas'a takdim etti.