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Giriş Tarihi: 10.1.2024 11:00 Son Güncelleme: 10.1.2024 11:22

Kocaeli SMA'lı 4'üncü bebeğine nefes oldu... Mavi gözlü dev kazandı

Kocaeli’de oturan Özcan ailesinin, SMA hastası olan 22 aylık bebeği Mehmet Aslan Özcan için başlatılan kampanya yüzde 100’e ulaştı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli SMA’lı 4’üncü bebeğine nefes oldu... Mavi gözlü dev kazandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ikamet eden Öznur Özcan ve Yiğitcan Özcan'ın tek evlatları Mehmet Aslan, SMA Tip2 ölümcül kas hastalığı ile mücadele ediyordu. Kampanyasına destek veren gönüllüler tarafından "Mavi gözlü dev adam" ismi verilen Mehmet Aslan'ın tedavi olması için için 1.819.500 dolara ihtiyaç vardı.

HERKES SEFERBER OLDU

Özcan Ailesi, almış oldukları izinler ile oğulları için Valilik onaylı bir kampanya başlattı. Bu kampanya onlarca gönüllü tarafından, pek çok noktada kurulan standtlar, yapılan kermesler ve etkinlikler ile destek verildi. Kocaeli halkının büyük destek olduğu Minik Mehmet Aslan'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için herkes adeta seferber oldu.

MEHMET ASLAN'DA TAMAM

Kocaeliler, son 1 yıllık süreçte SMA Hastası olan Hamza Aboljoud, Yusuf Barkın Kaplan, Aytun Miraç bebek için el ele verdi. Yüzlerce gönüllünün yürüttükleri kampanyalar sonucunda son olarak gönüllüleri tarafından "Mavi gözlü dev adam" denilen Mehmet Aslan içinde gereken tedavi parası toplandı.

ESLEM LİNA'YA DA NEFES OLALIM

Mehmet Aslan'ın, önümüzdeki günlerde ailesi ile birlikte tedavisi için yurt dışına götürülmesi beklenirken, şimdi gönüllüler kısa bir süre önce valilik onaylı kampanya başlatılan Derinceli Akbaş ailesinin küçük kızları Eslem Lina Akbaş için harekete geçti. Haydi Kocaeli kampanyası yüzde 16 seviyesine olan Eslem Lina'ya da nefes olalım.

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Kocaeli SMA'lı 4'üncü bebeğine nefes oldu... Mavi gözlü dev kazandı
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