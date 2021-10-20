Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de alkollü şahıslar dehşet saçtı! Tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp kaçtılar
Giriş Tarihi: 20.10.2021 01:38

Kocaeli’de alkollü şahıslar dehşet saçtı! Tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp kaçtılar

İHA
Kocaeli’de alkollü şahıslar dehşet saçtı! Tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp kaçtılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akıllara durgunluk veen bir olay yaşandı. Alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtılar. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıslar, cadde üzerinde karşılarına çıkan Recep H. (36) ile Süleyman H. (33) isimli ağabey ve kardeşe omuz atıp tartışmaya başladı.

İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkararak iki kardeşi yaraladı. Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de alkollü şahıslar dehşet saçtı! Tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp kaçtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA