Kocaeli’de alkollü şahıslar dehşet saçtı! Tartıştıkları iki kardeşi bıçaklayıp kaçtılar

İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkararak iki kardeşi yaraladı. Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.