Kocaeli’de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

E.K. yönetimindeki hasta taşıyan 41 BT 126 plakalı ambulans ile S.C. idaresindeki 34 KP 2519 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kavşaktaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.