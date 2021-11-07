Kocaeli’de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza!

'YAKLAŞIK OLARAK 6 BİN SAATLİK DENETİM YAPTIK'



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'nde yaptıkları denetimlerin örnek olduğunu belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiyle başladı. 2006'dan bu yana, toplamda 478 gemiye yaklaşık 51 milyon TL ceza kestik. Bu sene ise 8 gemiye 15 milyon TL'lik cezai işlemden bahsediyoruz. 2006 yılında başlayan bu 'başarı hikayesi' olarak adlandırdığımız kontrol, denetim, temizleme, izleme ve acil müdahale kapsamında yaptığımız çalışma, örnek bir çalışma. Kontrol ve denetim faaliyetlerimizi, özellikle teknelerimiz ve deniz uçağıyla birlikte yapmaktayız. Bu şekilde her gün ciddi bir denetim söz konusu. Şu ana kadar yaklaşık olarak 6 bin saatlik denetim yaptık, bu da İzmit Körfezi'nin temizlenmesinde büyük rol oynadı" dedi.