Kocaeli’de feci kaza: 23 yaşındaki kız ağır yaralandı

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesinde Salı günü öğle saatlerinde geci bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 23 yaşında olduğu öğrenilen Esra A., yolu karşıdan karşıya geçmek istedi. Yaya geçidini kullanan ve duran bir otobüsün önünden geçen genç kıza, bu esnada İstanbul istikametine gitmekte olan M.K.E. hakimiyetindeki araç çarptı. Genç kız çarpışmanın şiddeti ile havaya savrulup yere düştükten sonrada metrelerce sürüklendi.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan genç kızın, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçların arasından geçerken kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Ağır yaralanan Esra A.'nın tedavisi devam ederken polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.