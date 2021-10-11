Kocaeli’de işlenen cinayetin sırrı 17 yıl sonra çözüldü! Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlardı

ESKİ MUHASEBECİ ARAÇTA

Ulaşılan kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda, Özdemir'in normalde aracına hiçbir şekilde tanımadığı kişileri almadığı, ancak olay günü araçta bir başkasının daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu o gün araçta bulunan kişinin daha önce Özdemir'in çalıştığı firmada çalışan ve olaydan 6 ay gibi kısa bir süre önce işten ayrıldığı öğrenilen muhasebeci M.Ş olduğu belirlendi. Olay günü Özdemir'in tahsilat yaptığı ve yanında bulunan çantada paralar ile çek ve seneler olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis topladığı tüm bilgiler ve sonrasında elde edilen deliller doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen muhasebeci M.Ş. (43) ve onun suç ortağı olduğu değerlendirilen H.F. (61) önceki gün gözaltına aldı. Olayı toplanan tahsilat paraları için gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Zanlılardan M.Ş 'nin Covid-19 testi pozitif çıktığı için tulum giydirildi.

YAPANIN YANINA KAR KALMIYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu'nun özellikle faili meçhul dosyalara gösterdiği önem, bu konuda İl Asayiş Şube Müdürlüğünde oluşturulan uzman ekibin gelişen teknolojiyi de kullanarak çözüme kavuşturduğu dosyalar ile birlikte, suçlular cezasız kalmazken, olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları ise yılla sonra yapanın yanına kar kalmadığı için yüreklerinde acıları hafifliyor.