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Giriş Tarihi: 19.12.2023 16:09

Kocaeli'de kahreden olay: 2 yaşındaki Sinay eczanede fenalaştı kurtarılamadı!

Yürekleri yakan olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Annesi eczaneden ilaç aldığı sırada fenalaşan 2 yaşındaki Sinay Mina, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi...

İHA
Kocaeli’de kahreden olay: 2 yaşındaki Sinay eczanede fenalaştı kurtarılamadı!
İbni Sina Mahallesi Şeker Sokak'ta yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina, yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı. Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı. Tekrardan hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Sinay'ın cenazesi, Muratevler Cami'de kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.

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Kocaeli'de kahreden olay: 2 yaşındaki Sinay eczanede fenalaştı kurtarılamadı!
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