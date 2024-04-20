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Giriş Tarihi: 20.4.2024 14:27

Kocaeli’de kendi isteği ile hastaneden ayrıldı, fenalaşarak öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde göğsünden ve boğazından bıçakla yaralanmış halde hastaneye başvuran Aykut Işık (37) yapılan müdahalesinin ardından kendi isteği ile evine döndü. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybetti.

DHA
Kocaeli’de kendi isteği ile hastaneden ayrıldı, fenalaşarak öldü

Olay, gece saatlerinde Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Işık, boğazında ve göğsünde 3 bıçak yarası ile kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahale edilen Işık, sağlık görevlilerine kendini bıçakladığını iddia etti. Tedavisi yapılan Işık, hastaneden çıkarak evine gitmek istedi. Işık, görevlilerin hastanede kalması gerektiğine yönelik uyarılarına rağmen kendi isteği ile çıkış yapacağına ilişkin belgeyi imzalayarak evine gitti. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Aykut Işık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli’de kendi isteği ile hastaneden ayrıldı, fenalaşarak öldü
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