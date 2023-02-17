Kocaeli’de şap paniği! İşte karantina altına alınan köyler

Körfez İlçesi Taşköprü mevkiinde, Dikenli hariç 15 köyde şap hastalığı şüphesi var. Olayın ekiplere bildirilmesi üzerine Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 15 köyü karantinaya aldı. Bölgeye giden müdürlük personelleri, köylerden ve hayvanlardan numune aldı, hızlı bir şekilde aşımala süreci başlatıldı.Karantinaya alınan köylerden biri olan Naip Köyü Muhtarı Yavuz Yazıcı, bölgedeki durumla ilgili gazetemşze açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Şap hastalığıyla ilgili bir ahırda belirti görüldü. Hemen olay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler buraya geldi ve numuneleri topladılar.Hemen karantina uygulaması başlandı. Ancak şap hastalığıyla ilgili şuan itibarı ile çıkmış bir sonuç yok. Ekipler aşılamalara başladı. Tabi bu bölgede hayvancılık yapan insanlar var. Dışarıdan da hayvan girişi var. Hastalık buraya dışarıdan gelen hayvanlar vasıtasıyla gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi sonuç henüz çıkmadı. Köyler tedbiren karantina altına alındı. Dikenli hariç civardaki 15 köy karantinaya alındı. İnsanları etkileyen, insanlara bulaşan bir hastalık söz konusu değil. Karantina sadece hayvanlarla ilgili yapılan bir uygulama. Vatandaşlarımız da bu konuda yanlış bilgilere itibar etmesin" ifadelerini kullandı.

Karantinaya alınan köyler arasında Alihocalar, Cuma, Çıraklı, Sevindikli, Osmanlı, Kalburcu, Elmacık, Naip, Dere, Sipahiler, Kutluca ve Karayakuplu bulunuyor.