Kocaeli’de seçim rüzgarı: Yeniden Büyükakın dönemi

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de Sabahın erken saatlerinde başlayan ve akşam saat 17.00 itibarıyla sona eren seçim süreci, 12 ilçede kurulan 4,721 sandıkta gerçekleşti. Kocaeli'nde 1 milyonu aşkın seçmenin katılımıyla, "Evet" ve "Tercih" mühürlerinin kullanıldığı oylama, olası olumsuzluklara karşı Kocaeli Valiliği koordinasyonunda 7bin güvenlik personelinin gözetiminde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

26 ADAY ARASINDA

2019 seçimlerinde yüzde 55.5 oy oranı ile göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu seçimde de yüzde 45.62'lik bir oy oranı ile 26 aday arasından sıyrılarak Kocaeli'nin tekrar tercihi oldu.

4 İLÇEDE YENİ BAŞKAN

Kocaeli'nin 12 ilçesinde dört belediye başkanlığında değişiklik yaşandı. Derince, Dilovası, Karamürsel ve Kandıra'da yeni dönem başkanları göreve hazırlanırken, Başiskele'den Körfez'e kadar birçok ilçede mevcut belediye başkanları görevlerine devam edecek.

8 İLÇEDE BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

12 ilçesi bulunan Kocaeli'de yine resmi olmayan sonuçlara göre Derince, Dilovası, Karamürsel ve Kandıra olmak üzere 4 belediyede başkanlar değişti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli'nin B bu dönem değişmeyen belediye başkanları oldu.

İŞTE, KOCAELİ'NİN YENİ BAŞKANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın ( AK Parti)

Kandıra Belediyesi: Erol Ölmez (AK Parti)

Gebze Belediyesi: Zinnur Büyükgöz (AK Parti)

Dilovası Belediyesi: Ramazan Ömeroğlu (AK Parti)

Darıca Belediyesi Muzaffer Bıyık (AK Parti)

Başiskele Belediyesi: Yasin Özlü (AK Parti)

Kartepe Belediyesi Mustafa Kocaman (AK Parti)

Gölcük Belediyesi Ali Yıldırım Sezer (AK Parti)

Körfez Belediyesi Şener Söğüt (AK Parti)

Çayırova Belediyesi Bünyamin Çiftçi (AK Parti)

İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet (CHP)

Derince Belediyesi Sertif Gökçe (CHP)

Karamürsel Belediyesi Ahmet Çalık (CHP)