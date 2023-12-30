Kocaeli’nde acı olay: Maaşını almaya gitmişti! Aracında ölü bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kandıra İlçesi Sarıcaali Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Haşim Yıldız, 2 gün önce maaşını çekmek üzere evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yıldız'ı arama çalışmaları devam ederken, bir vatandaş köye yakın bir noktada dere yatağına düşen bir araç olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, Haşim Yıldız araç içerisinde ölü olarak bulundu. Araç, olay yerine çağırılan vinç ile dere yatağından çıkartılırken Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.