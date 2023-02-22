Kocaeli’nde barajdan sevindirici haber

Kocaeli'nin büyük oranda içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, uzun süreden bu yana mevsim normallerinde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle dip yapmış ve kritik seviyelere düşmüştü.

Ocak ayının ortalarında 7 milyon 610 bin metreküp su bulunan Yuvacık Barajı'ndan sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz hafta yüzde 16 oranında su oranı bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi son yağışların ardından yüzde 22 seviyesine yükseldi. Barajda 22 Şubat itibari ile 11 milyon 190 bin metreküp su bulunuyor. Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı an itibari yüzde 22 oranındayken Kocaeli'nin bir diğer önemli barajı olan Namazgah Barajı'nın doluluk oranı yüzde 58 oranına ulaştı. Namazgah Barajı'nda bulunan su miktarı ise 13 milyon 700 bin metreküp civarına gelmiş bulunmakta.