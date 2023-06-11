Kocaeli’nde içme suyuna kesin çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İhsaniye Barajı'nda iletim hatları kapsamında yapılan tünel kazısını ve inşa çalışmaları devam eden içme suyu arıtma tesisinde inceleme yaptı. Başkan Büyükakın çalışmalarla ilgili bilgi verdi: "İlimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının sürekli bir şekilde karşılanması amacıyla stratejik planlarımızı yapıp projelerimizi hazırladık. Bu kapsamda yatırımına başladığımız en önemli projelerimizden bir tanesi de İhsaniye Barajı. İhsaniye ve Avcıdere barajlarından Karamürsel ve Gölcük ilçelerimizin içme suyu ve kullanma suyu temini sağlanacak. 2 adet içme suyu barajı, 1 adet 100.000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 bin 750 metre tünel ve 16 bin metre uzunluğunda isale hattı yapılacak. Tünel inşaatımız ve içme suyu arıtma tesisi inşaatımız sahada yapılan çalışmalar ile hızla devam ediyor. Tünel inşaatının 360 metresi tamamlandı. İhsaniye Barajı'mızın içme suyu sistemimize dâhil edilebilmesi için 1200 mm çapında 16 bin metre uzunluğunda çelik borular ile isale hattımızın inşasını başlatıyoruz. Arıtma tesisi tamamlanınca İhsaniye Barajı ve daha sonra yapılacak olan Avcıdere Barajı'yla toplanan su, isale hatlarıyla içme suyu arıtma tesisine gelerek buradan Karamürsel, Gölcük ve gerek görüldüğünde de Başiskele ilçemizin su ihtiyacını karşılayacak. Büyükşehir yatırım için 9 milyar TL bütçe ayırdı. Projenin toplam maliyeti 2.5 milyar TL. Yani bu projenin yatırım bedeli Büyükşehir'in yatırım bütçesinin 3'te biri büyüklüğünde."