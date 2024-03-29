Kocaispir: Adana görmediği hizmetlerle buluşacak

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden eğitim ve istihdama, turizmden kültür sanata kadar şehirde heyecan yaratan projeleriyle her kesimden büyük destek gördü. Kocaispir, hazırladıkları dev projeler ve hükümetin de desteğiyle Adana'nın bugüne kadar görmediği hizmetlerle buluşarak çağ atlayacağını söyledi.

ŞİMDİ DÖNÜŞÜM ZAMANI

"Adana Kazanacak' mottosuyla yola çıkan Kocaispir, "Şimdi Adana için kurduğumuz düşlerin, hayaline kapıldığımız şehrin dönüşümüne başlama zamanı. Biz, Adana'mıza en güzel eserleri kazandırmak, bu şehrin makus talihini değiştirmek için kolları sıvadık. Tüm hemşehrilerimi 31 Mart Pazar günü sandık başına davet ediyorum. Adanalının desteği ile şehrimize çağ atlatacağız" dedi.

ADANALININ TRAFİK ÇİLESİ BİTECEK

Adana'nın sorunlarını bir bir tespit ettiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Adana'yı kolay, hızlı ve konforlu seyahat edilebilen bir kent haline getireceğiz. Öncelikli olarak, Adana Şehir Hastanesi'nin önünde bulunan 15 Temmuz döner kavşağını rahatlatacak projemizi hayata geçireceğiz. Mithat Özsan Bulvarı üzerinden üniversite yönüne kavşağın altından geçecek şekilde yeni bir battı çıktı yapacağız. Bu battı çıktımızı, göreve geldiğimiz ilk senede, okul tatil dönemine denk gelecek şekilde, 3 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Bu hat üzerinde yeni bir hafif raylı sistem ile ulaşımı rahatlatacağız" diye konuştu.

BİR UÇTAN BİR UCA RAYLI SİSTEM

Şehrimizin en büyük sorunlarından biri de raylı sistem. M1 ismiyle bir metromuz var. Otogara gitmez, şehir hastanesine gitmez, öğrenci yurtlarına gitmez, stadyuma gitmez, üniversiteye gitmez. Şehrin içinde adeta bir o yana bir bu yana gider durur. Göreve gelir gelmez hızla uygulamaya alacağımız M2 ve M3 hafif raylı sistem hatlarımızla, Adana'mızda raylı sistem ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Vatandaşlarımız şehrimizin bir ucundan diğer ucuna raylı sistemler ile seyahat edebilecek. Biz ulaşımda da Adana'ya çağ atlatacağız" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GENÇLERE 10 BİN TL DESTEK

Üniversiteyi kazanan her Adanalı gence 10 bin TL destekte bulunaklarını vurgulayan Kocaispir, "Öğrenci Adana Kart sahibi öğrencilerimize yılda bir kez yurtiçi gidiş dönüş otobüs bileti hediye edeceğiz. Üniversiteye hazırlanan son sınıf lise öğrencilerine bir defaya mahsus 3 bin TL başarı hediyesi vereceğiz. Ulaşımda gençlerimiz için aylık dönemine geçeceğiz. Gençlerimiz, artık ayda sadece 101 TL ile ay boyunca ulaşımı kullanabilecekler. İş kuracak girişimci gençlerimize 100 bin TL hibe desteğinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

DİĞER PROJELER

Kuzey ve güney çevre yolu

Yeni battı çıktılar

'Adabüs' ile kesintisiz yolculuk

Modern yeni otogar

Seyhan Baraj Gölü yeni bir çehreye kavuşacak

Nehir kıyısına yeni sosyal tesisler

Tepebağ'da nostaljik tramvay

Adana spor ormanı

Karataş ve Yumurtalık plajı

Yeni Millet Bahçeleri

Yerinde yeniden dönüşüm

Adana fuar ve kongre merkezi

Adana Teknoloji Fabrikası ve Adana Bilim Merkezi

Halk Kütüphanesi

'Adana Kart" dönemi

5 yılda Adana'ya 100 kreş

Engelli bireylere büyük destek

'X Adana' ile akıllı şehircilik dönemi