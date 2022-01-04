Kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı

İSTANBULKadıköy'de eşiyle tartışan kadın, cinnet getirip dehşet saçtı. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Caferağa Mahallesi'nde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, kocasını bıçakladı. Ardından apartmanın girişinde kızını rehin aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilen kadın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan kocanın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.