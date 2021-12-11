Haberler Yaşam Haberleri Kod adı Bukalemun! Böyle kamufle oluyordu, yakalandı
Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:22 Son Güncelleme: 11.12.2021 09:38

Kod adı Bukalemun! Böyle kamufle oluyordu, yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kod adı Bukalemun! Böyle kamufle oluyordu, yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli’de bir Tıp Merkezi’nden 6 bin lira değerinde monitör çalan bir kişiyi yakaladı. Çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen S.P.’nin hırsızlık olaylarında kamufle olmak ve dikkat çekmemek için Özel Güvenlik, Tesisatçılık ve Şantiyecilik başta olmak üzere farklı mesleklerin kıyafetlerini giydiği ve bu nedenle çevresinde “Bukalemun” kod adıyla anıldığı ortaya çıktı. S.P. tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli'deki bir Tıp Merkezi'nden 6 bin lira değerinde monitör çalan ve kaçan hırsızın peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızın kimliğini kısa sürede tespit eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; olayı gerçekleştiren S.P.'yi Şişli İlçesi'ne bağlı Abide-İ Hürriyet Caddesi üzerinde yakaladı. S.P.'nin çaldığı monitörü ticari taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S. isimli bir kişiye sattığı tespit edildi. B.S. de gözaltına alındı. Çalıntı monitör ise ele geçirildi.



KOD ADI BUKALEMUN...

Geçmişte çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen S.P.'nin hırsızlık olaylarında kamufle olmak ve dikkat çekmemek için Özel Güvenlik, Tesisatçılık ve Şantiyecilik başta olmak üzere farklı mesleklerin kıyafetlerini giydiği ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" kod adıyla anıldığı ortaya çıktı. S.P., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

"Suç Eşyası Satın Almak" suçundan dolayı gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem yapılan B.S. ise serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
Son dakika haberi | İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
Kod adı Bukalemun! Böyle kamufle oluyordu, yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA