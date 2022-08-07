Kod Adı: Okyanus filmi konusu ne? Kod Adı: Okyanus filmi oyuncuları kim?

Yabancı filmlere ilgisi olanların merakla beklediği Kod Adı: Olympus filmi için heyecan dorukta. Başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman gibi isimlerin yer aldığı film aksiyon ve gerilim türlerinde olup 2013 yılı yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Antoine Fruqua oturmaktadır. Buna göre; Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ KONUSU

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı: Olympus Has Fallen

Türü: Aksiyon /Gerilim

Yapım yılı: 2013

Yönetmen: Antoıne Fuqua

Oyuncular: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman