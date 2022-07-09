Kök Kurutma Operasyonları’nda 208 tutuklama! 88.5 kilo zehirle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülke genelinde başlatılan "Kök Kurutma Operasyonları" kapsamında son 10 günde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 11 farklı türde toplam 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve dört bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Baskın düzenlenen adreslerde ayrıca yedi ruhsatsız tabanca, 91 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 168 bin 495 lira, bin 15 dolar ve 40 euro da bulundu. 208 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.