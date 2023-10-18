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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Kokoreççi, balıkçıyı bıçaklayarak öldürdü

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Kokoreççi, balıkçıyı bıçaklayarak öldürdü
Konya'da bir kokoreççi, alacak nedeniyle husumetli olduğu balıkçıyı öldürdü. Ilgın ilçesinde Nevzat İspir Caddesi üzerinde seyyar kokoreççilik yapan Ahmet Turan (55), önceki gün tezgâhının önüne gelen ve iddiaya göre aralarındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu balıkçı Fatih Denk ve Şemsettin T. ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve bıçakla saldırdı. Bu sırada Ahmet Turan, Fatih Denk'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri Fatih Denk'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli Ahmet Turan, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

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Kokoreççi, balıkçıyı bıçaklayarak öldürdü
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