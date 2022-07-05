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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:26 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:59

“Kökünü kurutma” operasyonunda 171 tutuklama

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Kökünü kurutma” operasyonunda 171 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün geçtiğimiz ay 14 il de yaptığı operasyonda, aralarında 2 patroniçenin de bulunduğu 264 kişiden 171’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Haziran'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda açıkladığı ve 4200 polisin katıldığı "Kökünü kurutma" operasyonunda Diyarbakır merkezli 14 il de 264 kişi gözaltına alındı. Aralarında 2 patroniçenin de yer aldığı operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ile nakit paralar ele geçirildi.

Solak satıcılarının gözaltına alındığı Türkiye'de şuana kadar yapılan en kapsamlı operasyonda, 264 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan 264 kişiden aralarında patroniçelerinde olduğu 171'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 28'i ise adli kontrol hükümlerince olmak üzere 93 kişi serbest bırakıldı.

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“Kökünü kurutma” operasyonunda 171 tutuklama
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