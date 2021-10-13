‘Kolay atlatırim diye düşünmüştüm’

İzmir
'in Buca
ilçesinde yaşayan 11. sınıf öğrencisi Süleyman Ata Kutal (16), 13 Eylül'de Kovid- 19'a yakalandı. Aşı olmadığı belirlenen Kutal, Kovid- 19 Servisi'nde 10 gün solunum ve destek tedavisi uygulandıktan sonra sağlığına kavuştu. Kutal, "Nefes almakta ve yürümekte güçlük çektim. Hep uyku durumundaydım. Bu hastalıktan dolayı hastanede yatacağımı hiç düşünmüyordum. Kovid-19 olsam bile kolay bir şekil de geçiririm diye düşünmüştüm. Özel nedenlerden dolayı aşı olmayı erteledim. O günlerde olacaktım. Ailelerimizi ve yakınlarımızı korumak adına mutlaka herkesin aşı olması gerekiyor. Süremin dolmasının ardından aşı olacağım" dedi. AA
'GENÇLERİMİZ AŞI OLMALI'
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" ifadelerini kullandı. ANKARA
İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILANMA ORANI 91.6'YA ÇIKTI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91.6'ya, ikinci dozda yüzde 89.7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını kaydetti. Yerlikaya paylaşımında, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50.1, 2. doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı. Mustafa KAYA / SABAH