Haberler Yaşam Haberleri Kolombiyalı kahve uzmanı Maria, Trabzon’a gelin geldi
Giriş Tarihi: 5.2.2023 12:43 Son Güncelleme: 5.2.2023 13:34

Kolombiyalı kahve uzmanı Maria, Trabzon’a gelin geldi

Trabzon’lu İbrahim Aslandağ (29), internetten tanıştığı Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles ile Araklı ilçesinde dünya evine girdi. Bir süre Kolombiya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan çift Araklı’da Türk usulü yapılan düğün ile dünya evine girdi. Kolombiyalı Maria düğünde horon oynadı hem de ülkesine özgü danslar ile gönlünce eğlendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kolombiyalı kahve uzmanı Maria, Trabzon’a gelin geldi

Araklı'nın Pervane Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslandağ (29) geçtiğimiz yıl Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles (27) ile internetten tanıştı. Arkadaş olan çift birbirine aşık oldu. 4 aylık görüşmenin ardından Kolombiya'ya giden İbrahim Aslandağ, 6 ay yurtdışında yaşadı. Evlenmeye karar veren çift düğün için Trabzon'a geldi. Araklı Belediye Kültür Merkezi'nde dünya evine giren çiftin düğünde horon ve kolbastı oynadı, gelin Maria ise kendi ülkesine özgü danslarla eğlendi.

Dünya evine giren, Trabzon'da yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı gelin Maria De Los Angeles, "Eşimin köyünü çok beğendim. Çok sıcakkanlı insanları var. Burada kendimi yabancı hissetmedim. Araklı'yı çok sevdim. İbrahim'in ailesi çok iyi insanlar,eşimi ve ailesini çok seviyorum" dedi.

Araklı'lı damat İbrahim Aslandağ ise, "Maria ile 1.5 yıl önce internet üzerinden tanıştık. Birbirimizi tanıdık, sevdik. Sonra Kolombiya'ya gitme gittim. Orada evlenmeye karar verdik. Kendi memleketime gelip burada Türk usülü düğün ile evlendik. Artık burada yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Afyon-Dinar'da otobüs kazası! 8 ölü onlarca yaralı!
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı
Hal-i pür melal
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
Son dakika: Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolombiyalı kahve uzmanı Maria, Trabzon’a gelin geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA