Kolombiyalı kahve uzmanı Maria, Trabzon’a gelin geldi

Araklı'nın Pervane Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslandağ (29) geçtiğimiz yıl Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles (27) ile internetten tanıştı. Arkadaş olan çift birbirine aşık oldu. 4 aylık görüşmenin ardından Kolombiya'ya giden İbrahim Aslandağ, 6 ay yurtdışında yaşadı. Evlenmeye karar veren çift düğün için Trabzon'a geldi. Araklı Belediye Kültür Merkezi'nde dünya evine giren çiftin düğünde horon ve kolbastı oynadı, gelin Maria ise kendi ülkesine özgü danslarla eğlendi.

Dünya evine giren, Trabzon'da yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı gelin Maria De Los Angeles, "Eşimin köyünü çok beğendim. Çok sıcakkanlı insanları var. Burada kendimi yabancı hissetmedim. Araklı'yı çok sevdim. İbrahim'in ailesi çok iyi insanlar,eşimi ve ailesini çok seviyorum" dedi.

Araklı'lı damat İbrahim Aslandağ ise, "Maria ile 1.5 yıl önce internet üzerinden tanıştık. Birbirimizi tanıdık, sevdik. Sonra Kolombiya'ya gitme gittim. Orada evlenmeye karar verdik. Kendi memleketime gelip burada Türk usülü düğün ile evlendik. Artık burada yaşayacağız" ifadelerini kullandı.