Diyar-Galeria’da yıkım 4 kedi için durduruldu

DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Depremde ağır hasar gören ve kolonları kesildiği iddia edilen ve 89 kişiye mezar olan Diyar-Galeria sitesinde dün sabah başlatılan kontrollü yıkım binada 4 kedi olduğu belirlenince Valilik tarafından durduruldu. Günlerdir evcil hayvanların kurtarılması için mücadele edilen 4 bloktan oluşan sitenin çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 25 yıl önce yapılan ve kentin ilk iş merkezi olan Diyar-Galeria sitesinin açılışı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yapılmıştı. Sitenin kesildiği iddia edilen kolonları nedeniyle başlatılan soruşturma devam ederken, market ile spor salonunun sahibi tutuklanmıştı.DİYAR-GALERİA'DAKİ 4 kedi nedeniyle Valilik yıkımı durdurunca kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye aracının 54 metrelik merdiveni yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi. Helikopterden halatla indirilen bir personel kedilerin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Ancak binadaki hasar nedeniyle içeri giremedi. Alana getirilen vince yerleştirilen sepetle sitenin 4. ve son katına ulaşmayı başaran AFAD ekipleri isminin "Zena" olduğu belirtilen bir kediyi yakalayıp aşağı indirdi. Diğer 3 kedinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.