Kolonya içti, 2 gün sonra öldü

Bursa'da kolonya içen 55 yaşındaki Fikri Barış hastaneye kaldırıldı. İki gündür tedavi altında tutulan Barış yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde yaşayan Fikri Barış evde kolonya içti. Bir süre sonra rahatsızlanınca 112'yi arayan Barış, Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hemen olay yerine giden ekipler, fenalaşan Fikri Barış'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gündür tedavi gören Barış, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.