Komando Nasıl Olunur? Komando Olma Şartları Nelerdir, Boy Kilo Ve Yaş Sınırı Var Mı?

Özellikle, genç erkeklerin olmak istediği bir meslek olan komandoluk, ülkemizde çok saygıdeğer ve kutsal olarak kabul edilir. Hem itibarlı, hem de yüksek gelirli bir iş olması, artıları arasında yer alır. Sorumluluğu çok büyük olan komandoluğun, birbirinden ağır görevleri vardır. Bundan dolayı, jandarma komando nasıl olunur demeden önce nasıl bir iş olduğu iyi anlaşılmalıdır. Jandarma komandoları görevleri arasında, bölücü terör örgütlerine karşı mücadele etmek, rehineler için kurtarma operasyonları düzenlemek, sualtı operasyonları yürütmek, hücre evi baskınları yapmak, isyanları kontrol altına almak ve bastırmak, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde kurtarma ekiplerine destek vermek bulunur. Piyade komando nasıl olunur ve nasıl bir meslektir diye merak edenler için görev tanımı şu şekilde yapılabilir; birebir düşmanla savaşta çarpışmak, çeşitli silahlar kullanarak düşmanlara zayiat verdirmek, karada her türlü koşula karşı muharebe yapmak, düşmanları esir almak veya öldürmek, sınırların güvenliğini sağlamak, olası bir saldırıyı geri püskürtmek ve etkisiz hale getirmek, her türlü silah ve tank kullanımına hakim olmaktır. Komando olmak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şey, bu işte can güvenliğinin olmamasıdır. Bunu kabul eden ve zorlu koşullara ayak uydurabilenler, meslek hayatlarında yükselme imkanı bulabilirler. İşte komando nasıl olunur sorusunun cevabı ile ilgili detaylar…

Komando Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Komando olmak için bazı şartlara uygun olmak gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Öncelikle, subay, astsubay, erbaş veya er olmak.

Komando olmak istenildiğine dair talepte bulunmak.

Eğitim seviyesi fark etmeksizin, herkesin başvurma imkanı vardır.

Fiziksel veya psikolojik anlamda sağlıklı olmak.

Daha önceden ameliyat geçirmemiş olmak.

Görme ve işitme sağlığının yerinde olduğunu ispatlayan rapor sunmak.

1.60 ile 2.10 cm arasında bir boyda ve 65-85 kilo arasında olmak.

Kimler Komando Olmaya Uygun Değildir?

Komando olmaya engel olan bazı etkenler söz konusudur. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur.