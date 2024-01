Kombi bakımlarını yaptırın hayatınızı riske atmayın

Manisa'da Leman Nur Yalçın (22) ve 16 yaşındaki kardeşi Ayşe Yalçın'ın, 12 Ocak'ta doğalgaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan gazdan hayatını kaybetmesi, kombi bakımının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, kombide bazı eksiklikler ve ihmaller tespit etti. Şirket yaptığı açıklamada özetle, "Doğalgaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesi" uyarısında bulundu. SABAH, bu acı olaydan hareketle kombilerin nasıl kullanılması gerektiğini, kontrollerin ve bakımlarının nasıl yapılmasını kombi ustalarına sordu. Doğalgazın, hatayı asla kabul etmediğini belirten ustalar düzenli bakıma dikkat çekti.Kombi bakımı sadecekışın değil yazın da yaptırılmalı.Özellikle bacagiriş çıkışı her yıl mutlakabakımla beraber kontroledilmeli. Kombi olanher evde bir de gaz alarmıbulundurulmalı. Eğerusta olmayan kişilere bakım yaptırılırsabunun faturası ölümle sonuçlanabilir.Çünkü gaz, sinsi ve öldürücü bir madde.Hem enerji verimliliğihem de cihazınızın uzun ömürlü olmasıiçin kombinizin her yıl düzenli bakımınıyaptırın. Verimi artırmakiçin petekler 3 ila 5yılda bir temizlenmeli.Kış aylarında kombinizinfişini kesinlikle çekmeyin.Kombiniz donarve ciddi sorunlar oluşur.Daire içindeki menfezlerikesinlikle kapatmayın.Su basıncını da kışagirmeden kontrol ettirin.(1 ila 2 arasında). Gaz kaçağı durumundagazın sıkışmasına ve buna bağlı patlamayasebep olur. Yetkili servis ve teknik servissertifikası olan kişilere tamir yaptırın.Kombileri her evde birbomba olarak görmek lazım. Eğer düzgünbakım yapılır ve uzman olan kişilerebaktırılırsa en sıcakdost, eğer uzman olmayankişilere yaptırılırsaevlerde can kaybınakadar neden olabilecekbir bombadır. Özelliklebacanın kombinin anapanosunda bağlantı veçıkış noktalarındaki bağlantılarınizolasyonsuzşekilde yapılmasıgaz kaçağına ve sonunda da zehirlemeile can kaybına neden olabilir. Kombininbakımını uzman kişiler yapmalıdır. Gazrenksiz ve kokusuz sinsi bir düşmandır.Boruların silinmesi sırasında hafif oynamabile bağlantı yerinde gaz kaçağı meydanagetirebilir. Bağlantı bölümlerine alüminyumfolyo bandın mutlaka sağlambağlanması gerekir.