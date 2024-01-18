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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Kombi bakımlarını yaptırın hayatınızı riske atmayın

İki kız kardeşin kombinin bacasından sızan doğalgazdan hayatını kaybetmesi, evimizin içindeki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar: Kombi bakımını her yıl düzenli yaptırın

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kombi bakımlarını yaptırın hayatınızı riske atmayın
Manisa'da Leman Nur Yalçın (22) ve 16 yaşındaki kardeşi Ayşe Yalçın'ın, 12 Ocak'ta doğalgaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan gazdan hayatını kaybetmesi, kombi bakımının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, kombide bazı eksiklikler ve ihmaller tespit etti. Şirket yaptığı açıklamada özetle, "Doğalgaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesi" uyarısında bulundu. SABAH, bu acı olaydan hareketle kombilerin nasıl kullanılması gerektiğini, kontrollerin ve bakımlarının nasıl yapılmasını kombi ustalarına sordu. Doğalgazın, hatayı asla kabul etmediğini belirten ustalar düzenli bakıma dikkat çekti.

GAZ ALARMI BULUNDURULMALI
Ferhat Kaya: Kombi bakımı sadece kışın değil yazın da yaptırılmalı. Özellikle baca giriş çıkışı her yıl mutlaka bakımla beraber kontrol edilmeli. Kombi olan her evde bir de gaz alarmı bulundurulmalı. Eğer usta olmayan kişilere bakım yaptırılırsa bunun faturası ölümle sonuçlanabilir. Çünkü gaz, sinsi ve öldürücü bir madde.



DÜZENLİ BAKIM ŞART
Barış Yılmaz: Hem enerji verimliliği hem de cihazınızın uzun ömürlü olması için kombinizin her yıl düzenli bakımını yaptırın. Verimi artırmak için petekler 3 ila 5 yılda bir temizlenmeli. Kış aylarında kombinizin fişini kesinlikle çekmeyin. Kombiniz donar ve ciddi sorunlar oluşur. Daire içindeki menfezleri kesinlikle kapatmayın. Su basıncını da kışa girmeden kontrol ettirin. (1 ila 2 arasında). Gaz kaçağı durumunda gazın sıkışmasına ve buna bağlı patlamaya sebep olur. Yetkili servis ve teknik servis sertifikası olan kişilere tamir yaptırın.

HER EVDE BİR BOMBA VAR
İdris Işıklı: Kombileri her evde bir bomba olarak görmek lazım. Eğer düzgün bakım yapılır ve uzman olan kişilere baktırılırsa en sıcak dost, eğer uzman olmayan kişilere yaptırılırsa evlerde can kaybına kadar neden olabilecek bir bombadır. Özellikle bacanın kombinin ana panosunda bağlantı ve çıkış noktalarındaki bağlantıların izolasyonsuz şekilde yapılması gaz kaçağına ve sonunda da zehirleme ile can kaybına neden olabilir. Kombinin bakımını uzman kişiler yapmalıdır. Gaz renksiz ve kokusuz sinsi bir düşmandır. Boruların silinmesi sırasında hafif oynama bile bağlantı yerinde gaz kaçağı meydana getirebilir. Bağlantı bölümlerine alüminyum folyo bandın mutlaka sağlam bağlanması gerekir.

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Kombi bakımlarını yaptırın hayatınızı riske atmayın
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