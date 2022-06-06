KOMEK yaz okulu kayıtları başlıyor! 2022 KOMEK yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ÇOCUKLAR OYUN KAMPLARINDA DOYASIYA EĞLENECEK

Sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde planlanan dersler kapsamında yüz yüze eğitimler merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında işlenecek. Öğrencilerin Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz anlar geçirmesi hedefleniyor.

Öğrenciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda da dereceye girenlere ödüller verilecek.

GENÇ KOMEK UZAKTAN EĞİTİM

Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak.

KONYA DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE MALZEMELERİ ÜCRETSİZ ULAŞTIRILACAK

Elif-ba, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, algoritma, sanat tasarım, bilgisayar kullanımı, drama, İngilizce, Japonca, Korece, Rusça, Fransızca, model uçak yapımı gibi birçok alanda eğitimler katılımcılarına çevrimiçi olarak sunulacak. Konya dışındaki diğer şehirlerinde ikamet eden öğrencilere eğitim paketleri adreslerine kargo yoluyla ücretsiz teslim edilecek.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE SÜPRİZ HEDİYELER

Yapılacak yarışmalarda devam durumu, puanlama kriteri gibi uygulamaların sonucunda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilecek. Çevrimiçi derslere katılanlar isterlerse çevrimdışı derslere de kayıt yaptırarak eğitimden faydalanabilecek.