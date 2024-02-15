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Giriş Tarihi: 15.2.2024 15:05 Son Güncelleme: 15.2.2024 15:10

Komisyon 11 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti: Her ayrıntı incelendi

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, sektörde yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 4 aydır yoğun şekilde çalışıyor.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Ali EKEYILMAZ Ali EKEYILMAZ
Komisyon 11 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti: Her ayrıntı incelendi

Komisyon, önceki gün Karayel başkanlığında toplandı. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleriyle ilgili incelemeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Karayel, "Balıkçı barınakları ile balık işleme tesislerini ziyaret ettik, sektör paydaşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptık. Araştırma Komisyonu bölge ve illere yaptığımız ziyaretler için 11 bin kilometrenin üzerinde bir yol kat etmiş oldu ve 2 bin sayfa tutanak düzenlendi" dedi. Komisyonun çalışma süresinin 17 Şubat'ta sona ereceğini ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini ifade eden Karayel, "Sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum. İstişarelerde söylenen her şeyi tam tutanakla kayıtlara geçirdik. Rapor yazım aşamasında bunların hepsini dikkate alacağız. Perşembe günü, Komisyon çalışmaları, raporla ilgili hususları paylaşacağız" diye konuştu.


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Komisyon 11 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti: Her ayrıntı incelendi
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