Komisyon 11 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti: Her ayrıntı incelendi

Komisyon, önceki gün Karayel başkanlığında toplandı. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleriyle ilgili incelemeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Karayel, "Balıkçı barınakları ile balık işleme tesislerini ziyaret ettik, sektör paydaşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptık. Araştırma Komisyonu bölge ve illere yaptığımız ziyaretler için 11 bin kilometrenin üzerinde bir yol kat etmiş oldu ve 2 bin sayfa tutanak düzenlendi" dedi. Komisyonun çalışma süresinin 17 Şubat'ta sona ereceğini ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini ifade eden Karayel, "Sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum. İstişarelerde söylenen her şeyi tam tutanakla kayıtlara geçirdik. Rapor yazım aşamasında bunların hepsini dikkate alacağız. Perşembe günü, Komisyon çalışmaları, raporla ilgili hususları paylaşacağız" diye konuştu.



