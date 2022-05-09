Komşu kavgası kanlı bitti

Aydın Efeler'e bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Salih Deveci (36) ile komşusu İrfan Kutlu (22) arasında, önceki akşam başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada, üzerindeki bıçağı çıkaran Deveci, komşusu Kutlu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kutlu, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Deveci olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.