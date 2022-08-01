Komşu kavgası ölümle sonuçlandı

Olay 26 Temmuz günü Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Evleri yan yana olan Nurettin Çelebi (61) ve Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada tekmelenerek ağır yaralanan Nurettin Çelebi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraflar, yandaki evde oturan Nurettin Çelebi'nin kardeşi Mustafa Çelebi'nin ve komşuların araya girmesi ile ayrıldı. 3 gün önce hastaneye kaldırılıp tedavi gören yaralı Nurettin Çelebi hayatını kaybetti.

Mustafa Çelebi, "Yatsı namazının hemen sonrasıydı. Kapıdan çıkarken bir bağrış sesi duydum hemen koşarak geldim. Abimin yaşadığı yerin kapısı açıktı. Oraya geldiğimde Hasan E.'nin abimi tekmelediğini gördüm. Yapmayın, etmeyin derken oğlu da geldi ama sakinleştiremedi. Vurmaya devam ediyordu. Olaylar bittiğinde abim yerde yatıyordu zar zor nefes alıyordu. Hemen ambulansı aradık. Abim 2 gece yaşadı daha sonra vefat etti" dedi.