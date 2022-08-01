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Giriş Tarihi: 1.8.2022 18:16 Son Güncelleme: 1.8.2022 19:18

Komşu kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul Arnavutköy’de iki komşu arasında nedeni bilinmeyen kavga sonrası hastanede 3 gündür tedavi altında olan 61 yaşındaki Nurettin Çelebi hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Komşu kavgası ölümle sonuçlandı

Olay 26 Temmuz günü Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Evleri yan yana olan Nurettin Çelebi (61) ve Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada tekmelenerek ağır yaralanan Nurettin Çelebi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraflar, yandaki evde oturan Nurettin Çelebi'nin kardeşi Mustafa Çelebi'nin ve komşuların araya girmesi ile ayrıldı. 3 gün önce hastaneye kaldırılıp tedavi gören yaralı Nurettin Çelebi hayatını kaybetti.

Mustafa Çelebi, "Yatsı namazının hemen sonrasıydı. Kapıdan çıkarken bir bağrış sesi duydum hemen koşarak geldim. Abimin yaşadığı yerin kapısı açıktı. Oraya geldiğimde Hasan E.'nin abimi tekmelediğini gördüm. Yapmayın, etmeyin derken oğlu da geldi ama sakinleştiremedi. Vurmaya devam ediyordu. Olaylar bittiğinde abim yerde yatıyordu zar zor nefes alıyordu. Hemen ambulansı aradık. Abim 2 gece yaşadı daha sonra vefat etti" dedi.

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Komşu kavgası ölümle sonuçlandı
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